Castração de animais em Uberlândia: mais de 2 mil procedimentos realizados | Jornal Paranaíba
19/07/2024 - 13h59 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h47 )



Um programa itinerante de castração gratuita está percorrendo os bairros da cidade desde o dia 2 de julho, beneficiando mais de 2 mil cães e gatos. A iniciativa visa o controle populacional de animais, a prevenção de doenças e a promoção da saúde animal.

O programa oferece castração gratuita para cães e gatos, machos e fêmeas, com idade entre 6 meses e 7 anos. Os animais passam por avaliação veterinária, recebem medicação e, em seguida, são submetidos ao procedimento cirúrgico, que é realizado dentro do Castramóvel.

Antes da castração, os animais são acomodados em macas no CÉU (Centro de Artes e Esportes Unificados) do Shopping Park, onde recebem os primeiros atendimentos e sedação. A veterinária responsável pelo programa alerta que a castração não é indicada para animais mais velhos, obesos ou fêmeas gestantes, devido ao risco cirúrgico.

Cães de raças braquicefálicas, como Pug e Buldogue, que possuem focinho curto e achatado, não podem ser castrados no Castramóvel. Nesses casos, os animais são encaminhados para clínicas parceiras do programa, onde a castração é realizada com anestesia especial adequada à sua fisiologia.

A castração em si é um procedimento rápido, levando de 1 a 3 minutos para animais machos e até 10 minutos para fêmeas. A recuperação pós-operatória é geralmente tranquila, mas os tutores devem seguir as orientações veterinárias para garantir o bem-estar do animal durante esse período.

A castração de cães e gatos é uma medida importante para o controle populacional de animais, a prevenção de doenças como o câncer de próstata e mama, a redução de comportamentos agressivos e a diminuição do número de animais abandonados. Além disso, proporciona mais qualidade de vida para os animais, evitando ninhadas indesejadas e o sofrimento decorrente do cio.

