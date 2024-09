Castelo no Japão é iluminado em homenagem ao Dia da Independência do Brasil Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 07/09/2024 - 11h31 (Atualizado em 08/09/2024 - 01h32 ) ‌



No dia 7 de setembro de 2024, o castelo de Hamamatsu foi iluminado nas cores verde e amarelo como parte das comemorações do Dia da Independência do Brasil. A cerimônia ocorreu em parceria entre o Consulado brasileiro e a Prefeitura local. Durante a celebração, muitos japoneses participaram das festividades que incluíam barracas de comida e apresentações artísticas.

‌



