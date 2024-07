Cassundé presta depoimento sobre escândalo envolvendo Corinthians e patrocinadora

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

O empresário conhecido como Cassundé, o principal nome no escândalo envolvendo o Corinthians e uma patrocinadora, prestou depoimento. Ele negou que tenha cobrado algum valor por fora no fechamento de um contrato do clube com um patrocinador e disse que não faz parte do suposto esquema de lavagem de dinheiro.

