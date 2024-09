Casos de violação de intimidade de pacientes em hospitais levantam alerta Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 02/09/2024 - 12h02 (Atualizado em 03/09/2024 - 02h28 ) ‌



Em um curto intervalo de dias, São Paulo e Rio de Janeiro registraram graves casos envolvendo a violação da intimidade de pacientes por profissionais de saúde. No Rio, um técnico de enfermagem foi acusado de fotografar uma paciente sedada, sem roupa, durante um procedimento cirúrgico. O caso foi denunciado pelo médico responsável, que flagrou o ato. O Ministério da Saúde anunciou a demissão do funcionário. Já em São Paulo, outro profissional foi preso sob suspeita de abusar sexualmente de uma paciente que aguardava por cirurgia, com evidências coletadas no local do crime. A Academia Médica do Brasil registrou 400 estupros em ambientes hospitalares no ano anterior, com a maioria das vítimas sendo crianças e adolescentes. Autoridades sugerem que uma maior presença feminina nas equipes médicas pode ajudar a prevenir tais violações, destacando a necessidade urgente de medidas de proteção para pacientes em hospitais brasileiros.

