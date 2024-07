Casos de racismo: RS é o estado com maior número de registros Aclr|Do canal Record RS no YouTube 23/07/2024 - 08h46 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dados do fórum brasileiro de segurança pública apontam que o Rio Grande do Sul ocupa a liderança dos estados com mais registros de ocorrências de racismo no país. Mas, o que fazer para reverter essa situação? O que fica de lição dos acontecimentos históricos?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.