Casos de interrupção no abastecimento de água em Xanxerê são investigados
20/11/2024 - 11h43 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h15 )

Na segunda-feira, uma vistoria foi realizada em Xanxerê para investigar as causas que levaram à interrupção no abastecimento de água na cidade. A situação gerou preocupação entre os moradores, que ficaram sem o serviço por várias horas. A equipe técnica da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) esteve no local para apurar os detalhes do problema, que pode ter sido causado por falhas na rede de distribuição ou danos em equipamentos essenciais para o fornecimento de água. A empresa informou que está tomando todas as medidas necessárias para restabelecer o serviço e evitar novas interrupções. A comunidade aguarda o relatório final da vistoria e as providências que serão adotadas para garantir a continuidade do abastecimento de forma regular e sem prejuízos para os usuários.

