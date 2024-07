Casos de coqueluche dobram e preocupam em Paris às vésperas da Olimpíada

Aclr |Do canal Record News no YouTube

O aumento nos casos de coqueluche na França está assustando a população às vésperas dos Jogos Olímpicos, que começam no dia 26 de julho. Segundo a agência de saúde francesa Santé Publique, não é possível prever a magnitude do pico da doença nem a duração do ciclo epidêmico.

