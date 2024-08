Casos confirmados de febre oropouche aumentam em Minas Gerais Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 02/08/2024 - 13h14 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h59 ) ‌



O Brasil registra mais de 7.200 casos confirmados de febre oropouche, transmitida pelo mosquito Maruim. Os estados com maior número de registros são Amazonas e Rondônia. Em Minas Gerais, os casos aumentaram 80% nas últimas duas semanas. Joanésia é a cidade com o maior número de diagnósticos positivos no estado, totalizando 96 casos.

