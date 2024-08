Caso Wesley: Polícia descarta homem suspeito de envolvimento no sumiço do garoto, em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 26/08/2024 - 09h40 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h24 ) ‌



O desaparecimento do garoto Wesley Pires, que tinha 13 anos quando saiu de casa e não voltou mais, completa na próxima semana 4 anos, em Franca. O caso voltou à tona em julho, após a denúncia de uma mulher para a Polícia Civil, que o ex-marido teria envolvimento no sumiço do menino. A mulher acusa o homem de ter abusado da própria filha e do menino Wesley. Em nova entrevista ao Cidade Alerta Interior, o delegado responsável pelo caso, Gabriel Fernando Tomaz, descartou um possível envolvimento do homem no desaparecimento de Wesley.

*Reportagem exibida em 23/08/2024.

