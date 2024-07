Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Caso Wesley: pedófilo é denunciado e pode ter ligação com o sumiço do garoto, em Franca

Uma nova denúncia na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) pode levar a Polícia Civil a desvendar o misterioso sumiço do garoto Wesley Pires Alves Filho, de 13 anos, desaparecido desde agosto de 2020, em Franca. Essa denúncia chegou por meio de uma mulher, que descobriu que o ex-marido, além de abusar dos próprios filhos, também pode ter se encontrado com Wesley, que morava próximo da família, no bairro Jardim Aeroporto. Agora, a Polícia Civil investiga uma possível ligação entre essa denúncia com o desaparecimento do garoto, que pode ter sido abusado e morto pelo pedófilo.

