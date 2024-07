Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Caso Wesley: mãe do jovem fica de frente com mulher que denunciou suposto assassino, em Franca

Há uma semana, o jornalismo da Record Interior mostrou em primeira mão a informação bombástica que mudou o rumo das investigações do Caso Wesley, após a denúncia de uma mulher que apontou o ex-marido como assassino do adolescente. O homem, suspeito de ter abusado do menino que desapareceu há 4 anos e dos próprios filhos, nega todas as acusações. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. A equipe da Record promoveu um encontro entre essa mulher e a mãe de Wesley - elas ficaram frente a frente.

*Reportagem exibida em 09/07/2024.

