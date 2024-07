Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Caso Wesley: delegada vê indícios de quadrilha de pedofilia envolvida no sumiço do garoto, em Franca

Voltamos a falar sobre o Caso Wesley. Durante uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta (11), a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Franca trouxe novas informações em relação à investigação da denúncia feita por uma mulher contra o ex-marido. A vítima alega que este homem teria abusado sexualmente dos próprios filhos, e do menino Wesley Pires Alves Filho, de 13 anos, que desapareceu há quatro anos em Franca. A delegada Juliana Paiva afirmou que já pediu a prisão do suspeito duas vezes, mas a Justiça negou por falta de provas. Mais celulares já foram apreendidos e a delegada acredita que exista uma quadrilha de pedofilia e pornografia infantil, que esteja ligada também ao sumiço de Wesley. O suspeito negou novamente as acusações, e disse estar sendo vítima de ameaças graves do padrasto das crianças, que também está sendo investigado por maus tratos.

