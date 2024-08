Caso Sara: pai de jovem morta por namorado defende filha e nega que ela tenha matado homem em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 19/08/2024 - 14h10 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h33 ) ‌



O Cidade Alerta mostrou nesta quinta (15) o caso do homem que matou a namorada carbonizada em fevereiro deste ano e confessou mais um crime em Franca. O assassino, Caio Inácio da Rocha, disse à Polícia que não agiu sozinho, e que Sara Cristina Candeia Carvalho, a namorada que foi morta por ele, também estaria envolvida na morte de um homem em uma construção abandonada. O pai de Sara se revoltou com as acusações de Caio e defendeu a filha, negando envolvimento dela no crime.

*Reportagem exibida em 16/08/2024.

