Caso Samir: júri de dentista que matou auditor por ciúmes acontece nesta quinta (22), em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 22/08/2024 - 15h25 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h33 ) ‌



Começou na manhã desta quinta (22) o julgamento do dentista Samir Moussa, acusado de matar a tiros o auditor fiscal Adriano Oliveira, em Franca. O crime aconteceu em março de 2022 e foi motivado por ciúmes, já que Adriano estava se relacionando com a ex-mulher de Samir. De manhã, foram ouvidas quatro testemunhas do crime, sendo um policial e outros três de acusação: um amigo de Adriano, o filho dele e uma amiga da família.

