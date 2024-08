Caso Samir: dentista que matou auditor por ciúmes ganha liberdade em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 30/08/2024 - 16h50 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h38 ) ‌



Uma semana após ser condenado pela morte do auditor fiscal Adriano Oliveira, o dentista Samir Moussa, de 48 anos, deve sair da cadeia nas próximas horas, em Franca. O júri popular, que aconteceu na quinta-feira (22), condenou Samir a 14 anos de prisão por ter matado a tiros Adriano. No início da semana, a defesa de Samir obteve no Superior Tribunal de Justiça (STJ) um habeas corpus para o dentista.

