Caso Ruan: MP denuncia dupla por homicídio triplamente qualificado em Ribeirão Preto

O Ministério Público denunciou Rafael Mazzucato e Francisco José Mussi Júnior pelo homicídio triplamente qualificado do jovem Ruan César Godói, de 22 anos, no início de junho, em um estacionamento no Centro de Ribeirão Preto. A denúncia foi oferecida à Justiça no final da tarde desta sexta (28) - poucas horas depois da Polícia Civil encerrar inquérito do caso. Caso a Justiça aceite o parecer do MP, Mazzucato e Mussi devem responder pelo crime de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

*Reportagem exibida em 28/06/2024.

