Caso Raquel Cattani: cunhado diz que recebeu R$ 4 mil para matar filha de deputado

O cunhado de Raquel Cattani, filha do deputado estadual do MT Gilberto Cattani, confessou que recebeu R$ 4 mil para matá-la. Segundo Rodrigo Xavier, ele recebeu o dinheiro do irmão, Romero Xavier, que era ex-marido da vítima. Raquel Cattani foi morta com mais de 30 facadas. Na última quinta (25), o Corpo de Bombeiros encontrou a moto da vítima, que estava desaparecida. O veículo foi encontrado dentro de um rio, a mais de 130 quilômetros do local do crime. Conforme as investigações, os irmãos tramaram a morte da pecuarista porque o ex-marido vendeu cabeças de gado sem a autorização de Raquel e ela estaria cobrando o valor da venda.

