Caso Nayara Vit: Rodrigo Del Valle Mijac é absolvido por falta de provas

Rodrigo Del Valle Mijac, acusado de matar a modelo Nayara Vit no Chile em 2021, foi absolvido após julgamento. A decisão judicial gerou insatisfação na família de Nayara, que esperava justiça pela morte da modelo. A absolvição foi baseada na falta de provas conclusivas de que Rodrigo teria jogado Nayara do 12º andar do prédio onde ela morava. Acompanhe a reportagem da Tribuna do Povo para entender os detalhes do julgamento, a reação da família e os próximos passos possíveis nesse caso que continua a causar grande comoção.

