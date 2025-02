Caso Letycia: último dos quatro envolvidos em morte de jovem é preso pela polícia do RJ Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 24/02/2025 - 18h52 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h36 ) twitter

A polícia do Rio de Janeiro levou para trás das grades o último dos quatro envolvidos na morte de Letycia Peixoto Fonseca, que estava grávida de 8 meses quando foi assassinada. Gabriel Machado Leite é apontado como o intermediário entre Diogo, mandante do crime, e os dois executores. O assassinato foi gravado por uma câmera de segurança. Letycia tinha um relacionamento amoroso com Diogo, o mentor da execução. Ele chegou a segurar o caixão do bebê no enterro. Uma briga entre o casal e supostos interesses financeiros podem ter motivado o crime. Todos os quatro suspeitos estão presos aguardando julgamento.

