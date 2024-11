Caso Leila Ribeiro: acusado é condenado após julgamento em Canoinhas Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 25/10/2024 - 15h30 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h16 ) twitter

O homem acusado de assassinar Leila Ribeiro Domingues Maciel na frente do próprio filho em Canoinhas foi condenado pela Justiça. O julgamento trouxe à tona os detalhes do caso que chocou a região e trouxe repercussão estadual. Com cobertura da Tribuna do Povo, a condenação marca o encerramento de um processo que envolveu depoimentos e comoção pública. Leonardo Carriel traz todas as atualizações sobre a sentença e os próximos passos do caso.

