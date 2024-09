Caso Kiss: validade do júri é retomada e réus são presos Aclr|Do canal Record RS no YouTube 04/09/2024 - 10h37 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h36 ) ‌



O Supremo Tribunal Federal retomou a validade do júri e ordenou a prisão dos condenados pelo incêndio da boate Kiss, que deixou 242 mortos no dia 27 de janeiro de 2013. Essa decisão representa uma reviravolta no caso.

