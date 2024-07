Caso Joca: polícia conclui que cachorro morreu durante voo de volta para Guarulhos

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

A Polícia Civil encerrou a investigação sobre a morte do cachorro Joca, o golden retriever que morreu após um voo para Guarulhos, em São Paulo. Segundo relatório policial, o animal provavelmente faleceu dentro do avião durante o voo de volta. O ocorrido teve início quando a companhia aérea enviou erroneamente Joca para Fortaleza ao invés de Sinop, como programado. O laudo indicou que Joca sofreu um choque cardiogênico no coração.

