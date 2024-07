Caso Hamilton Lopes Ribeiro: novidades sobre o julgamento

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Na Tribuna do Povo, trazemos novidades sobre o caso do advogado Hamilton Lopes Ribeiro, de 45 anos, que foi morto em São Francisco do Sul no ano passado. O julgamento do acusado finalmente aconteceu, trazendo à tona detalhes e decisões importantes sobre este crime que chocou a comunidade. Felipe Bambace está ao vivo para trazer todos os detalhes sobre este importante desfecho judicial. Acompanhe a reportagem completa para saber mais sobre o andamento do caso e as decisões da justiça.

