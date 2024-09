Caso Érika: mandante e atirador são condenados por morte de vendedora, em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 02/09/2024 - 13h10 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h37 ) ‌



Foi condenada nesta quinta (29) a dupla envolvida no assassinato da vendedora Erika Cardoso, que teve a morte encomendada após dívida com agiotas em abril de 2023, em Franca. Érika foi surpreendida por um falso entregador de moto enquanto chegava em casa, no bairro São Joaquim; mandante e atirador foram condenados a 15 e 16 anos de prisão.

*Reportagem exibida em 30/08/2024.

