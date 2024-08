Caso Érika: atirador e suposto mandante de morte de mulher são julgados em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 29/08/2024 - 15h30 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h34 ) ‌



Acontece nesta quinta (29) o júri popular do atirador e do homem apontado como mandante da morte da vendedora Erika Cardoso, de 40 anos, em abril de 2023, em Franca. Erika foi morta a tiros na garagem de casa, no bairro São Joaquim, por um homem que fingiu ser entregador. A vendedora devia dinheiro a um agiota e recebia ameaças. O atirador Bruno Rafael de Souza, e o homem apontado como mandante do crime, Cristofer dos Santos Silva, ambos de 27 anos, respondem por homicídio duplamente qualificado, sendo motivação torpe e por terem dificultado a defesa da vítima. Foram ouvidas cinco testemunhas de acusação e nenhuma de defesa; a previsão é que o júri popular termine no meio da tarde.

