Caso Éder: namorada que pediu ajuda ao Bacci acaba de confessar que esquartejou o jardineiro Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 18/08/2024 - 07h00 (Atualizado em 19/08/2024 - 01h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O desaparecimento do jardineiro Éder havia colocado em lados opostos a família dele e da namorada, Paloma. Agora, a própria Paloma - que chegou a pedir ajuda para o Bacci na resolução do caso - confessou que esquartejou o namorado. Quando a reportagem do 'Cidade Alerta' estava a ser feita, ninguém sabia do desfecho trágico que o caso teria. Acompanhe na reportagem.

#recordeuropa #cidadealerta #casoéder

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.