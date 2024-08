Caso do homem pendurado no carro no Rio tem reviravolta Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 30/07/2024 - 11h17 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h10 ) ‌



A imagem de um suposto assaltante pendurado do lado de fora de um carro em alta velocidade no Rio de Janeiro teve uma reviravolta. Rafael Queiroz, que inicialmente se apresentou como o motorista e vítima da tentativa de assalto, admitiu à polícia que mentiu. Segundo Rafael, o vídeo foi gravado por dois amigos e ele se passou por vítima para ganhar notoriedade nas redes sociais. A polícia agora investiga se ele pode responder por falsa comunicação de crime, uma vez que um boletim de ocorrência foi registrado. As autoridades ainda tentam identificar o homem que estava pendurado no carro.

