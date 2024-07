Caso do corpo encontrado em Joinville seis suspeitos presos pela Polícia Civil Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 24/07/2024 - 16h53 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em março, a Tribuna do Povo noticiou que um corpo foi encontrado no Parque Industrial de Joinville. A vítima, um homem que usava tornozeleira eletrônica, foi identificada pela polícia. Agora, a Polícia Civil de Joinville, através da Delegacia de Homicídios, prendeu seis pessoas suspeitas de envolvimento no crime. De acordo com as autoridades, os indiciados responderão pelos crimes de sequestro, cárcere privado e homicídio triplamente qualificado. O motivo do assassinato estaria ligado ao histórico criminal da vítima. O delegado Rodrigo Vicentini gravou um vídeo comentando o caso. Confira a reportagem para mais detalhes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.