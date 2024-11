Caso do ciclista em Comasa: motorista do caminhão se entrega à polícia Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 14/10/2024 - 15h18 (Atualizado em 15/10/2024 - 02h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma nova atualização no caso do ciclista que foi atingido por um caminhão no bairro Comasa no início do mês: o motorista, que estava sendo procurado, se entregou à polícia. Este incidente levantou preocupações sobre a segurança dos ciclistas nas vias da cidade e a responsabilidade dos motoristas. As autoridades agora investigarão os detalhes do acidente e as circunstâncias que levaram ao atropelamento. Acompanhe os desdobramentos dessa situação com as informações mais recentes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.