Caso do caminhoneiro Desaparecido em Guaramirim: ele surge em Joinville e fala com a polícia
01/08/2024 - 15h11 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h49 )



O caso do caminhoneiro que desapareceu em Guaramirim e foi encontrado na casa do filho em Joinville continua a chamar atenção. Após o reaparecimento, ele prestou depoimento à Polícia Civil, trazendo novos detalhes sobre sua situação. Felipe Bambace traz as últimas informações sobre o desenrolar desse mistério que tem intrigado a região. Fique ligado na Tribuna do Povo para entender todos os aspectos desse caso.

