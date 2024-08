Caso do caminhoneiro de Joinville morto no Paraná: acompanhe as últimas informações Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 30/07/2024 - 16h18 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em outubro de 2023, um caminhoneiro de Joinville perdeu a vida em uma ocorrência no Paraná. Desde então, nossa equipe tem acompanhado de perto o caso, que pode estar se aproximando de um desfecho nos próximos meses. Acompanhe com a gente as últimas atualizações e os detalhes mais recentes sobre a investigação, que pode trazer importantes novidades e esclarecimentos sobre o que aconteceu com o caminhoneiro e os próximos passos legais.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.