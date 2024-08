Caso de menino que bebeu soda cáustica gera alerta para manter produtos químicos longe de crianças Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 15/08/2024 - 12h51 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h19 ) ‌



O estado de saúde do menino de 8 anos que ingeriu soda cáustica dentro da escola em Lagoa Santa, Minas Gerais, permanece grave. O produto estava em uma garrafinha plástica próxima à bolsa da professora. O menino foi levado para a UTI do hospital em Belo Horizonte após passar mal. Casos semelhantes têm sido comuns entre crianças devido ao acesso fácil aos produtos químicos perigosos. Especialistas alertam os responsáveis sobre a importância de manter esses materiais fora do alcance das crianças para evitar intoxicações fatais.

