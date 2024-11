Caso de homicídio após jogo de futebol: homem recebe pena de 21 anos de prisão Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 31/10/2024 - 15h17 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h43 ) twitter

Um homem foi condenado a 21 anos de prisão por matar outro a facadas após um desentendimento que ocorreu durante uma partida de futebol. O tribunal avaliou as circunstâncias do crime e a gravidade da ação, resultando em uma sentença severa. Felipe Bambace traz os detalhes desse caso impactante, que levanta questões sobre a violência no esporte e suas consequências. Acompanhe a reportagem na Tribuna do Povo e saiba mais sobre este trágico desfecho.

