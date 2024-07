Caso de feminicídio em Três Barras: Roseli do Rocio Cordeiro encontrada morta Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 25/07/2024 - 15h38 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h51 ) ‌



Roseli do Rocio Cordeiro, de 57 anos, foi encontrada morta em sua casa em Três Barras. A vítima, que era coletora de recicláveis e muito querida pela comunidade, apresentava perfurações que podem ser golpes de faca. A Polícia não descarta a possibilidade de feminicídio no caso. Edinei Wassoaski traz os detalhes sobre a investigação e as circunstâncias que cercam a morte de Roseli. Acompanhe a reportagem para mais informações sobre este trágico incidente e as próximas etapas da apuração.

