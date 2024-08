Caso da creche reúne dor, saudade e vontade de justiça Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 29/08/2024 - 15h59 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com o júri de hoje, Blumenau e todo o Brasil revive aquele 05 de abril de 2023, o dia do ataque à creche. Diante desse sentimento de reviver tudo isso, passamos a refletir como lidar com situações como esta. Tem saudade, tem dor, tem sede de justiça, tem muitos sentimentos. Nas imagens no Fórum de Blumenau hoje, os familiares se abraçavam, se apoiavam, mas também estavam ali com coragem pra enfrentar esse momento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.