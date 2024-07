Casas Bahia leva Black Friday para dentro de A Fazenda

Aclr |Do canal A Fazenda no YouTube

Nesta quinta (26), a peãozada de A Fazenda teve uma oportunidade incrível de participar da maior Black Friday do Brasil, a das Casas Bahia. Mesmo confinados, os participantes do reality foram convidados pela loja a realizar uma dinâmica bem divertida: uma pescaria de ofertas na piscina da sede da Fazendola. Na atividade, eles teriam que fisgar bolas nas cores vermelha e azul, e o vencedor seria quem pescasse a superoferta LG. Esse sortudo ou sortuda levaria também a própria oferta resgatada na disputa.

Cada peão deveria pescar cinco bolinhas, algumas contendo produtos e outras apenas o logo Black Friday Casas Bahia. Jake e Lipe foram os mais sortudos e pescaram uma Smart TV LED 70” 4K da LG cada, que está em oferta especial. Jojo tirou um smartphone LG K52, enquanto Lidi resgatou um smartphone LG K51S e Mariano, o smartphone LG K62. Raíssa fisgou uma caixa de som LG XBOOM RN7, um smartphone LG K41S e uma lavadora LG SMART. Stéfani conseguiu pegar uma caixa de som portátil LG XBOOX GO e Tays, uma caixa de som LG XBOOM RN9. Todas as ofertas da Black Friday Casas Bahia são válidas até esta sexta (27) e no aplicativo, os clientes têm até 80% de desconto.

#AFazenda12 #BlackFridayCasasBahia #CasasBahiaNaFazenda

