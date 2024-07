Casas Bahia desafia Emmanuel Bassoleil em receita com carne de sol

Aclr |Do canal Top Chef Brasil no YouTube

A cada semana a Casas Bahia desafia os jurados do Top Chef Brasil em uma receita inspirada por produtos que você pode encontrar no app da marca. O chef Emmanuel Bassoleil criou uma receita de carne de sol com palmito inspirado por um pneu e uma frigideira. Quer ver como ficou? Assista ao vídeo e faça você também!

No app da Casas Bahia você encontra tudo o que precisa para o dia a dia e conta com muita agilidade. Dependendo do seu CEP, você pode receber os produtos no mesmo dia da compra. Não perca tempo e baixe já o app da Casas Bahia.

Oferecimento: Casas Bahia

