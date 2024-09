Casan e Ministério Público firmam acordo para evitar novos rompimentos de reservatórios Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/09/2024 - 08h12 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h24 ) ‌



A CASAN e o Ministério Público de Santa Catarina firmaram um Termo de Conduta visando evitar futuros episódios como o rompimento do reservatório de água que ocorreu há um ano em Florianópolis. Esse acordo, firmado na véspera do aniversário do incidente, prevê medidas rigorosas de segurança e manutenção nas estruturas de reservatórios de água, buscando garantir a integridade dos sistemas e evitar danos à população. O repórter Paulo Mueller traz todos os detalhes ao vivo de Florianópolis, explicando o que está previsto no documento e como essa parceria entre a CASAN e o MP deve fortalecer a segurança no abastecimento de água na capital catarinense.

