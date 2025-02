Casamento termina com briga de trânsito, atropelamento e gritos Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 19/02/2025 - 15h25 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h10 ) twitter

Uma mulher foi acusada de perseguir e jogar o carro contra a moto do ex-marido. Câmeras de segurança registraram o momento exato em que o carro atinge a moto, que colide com a entrada de uma casa. A motorista alegou legítima defesa. O caso está sob investigação policial. O relacionamento do casal era marcado por conflitos. O homem relatou sofrer perseguições, receber ligações constantes, ter suas redes sociais invadidas e receber cartas da ex-mulher diariamente.

