Casal viaja ao lado de corpo de mulher por 4 horas

Um casal australiano que ia para Veneza, na Itália, viajou por horas ao lado do corpo de uma passageira que morreu em pleno voo de longa distância, entre Melbourne, na Austrália, e Doha, no Qatar, onde fariam uma escala. A vítima desmaiou repentinamente no corredor após usar o banheiro, a tripulação tentou reanimá-la, mas sem sucesso. O corpo foi colocado em uma poltrona ao lado do casal, coberto com mantas, para as 4 horas restantes de voo, no último sábado (22) em uma aeronave da Qatar Airways.

