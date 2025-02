Casal suspeito de roubar R$ 700 mil em joias em shopping no Mato Grosso é preso em Goiânia (GO) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 31/01/2025 - 13h50 (Atualizado em 01/02/2025 - 01h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal foi preso em Goiânia (GO) após ser abordado na rodovia GO-060. Eles transportavam joias avaliadas em R$ 700 mil, roubadas de uma joalheria em Barra do Garças (MT). O casal se passou por clientes antes de anunciar o roubo ao vendedor, afirmando que estavam armados. A polícia recuperou as joias e o veículo em que os criminosos estavam foi apreendido.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.