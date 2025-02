CASAL SUSPEITO DE MATAR CRIANÇA É PRESO EM PERNAMBUCO, MAS MULTIDÃO LINCHA UM DOS SUSPEITOS Aclr|Do canal RFTV no YouTube 19/02/2025 - 10h00 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O casal suspeito de assassinar Arthur Ramos Nascimento, de apenas 2 anos, foi preso na noite desta terça-feira (18) em Tabira, Sertão de Pernambuco. Giselda da Silva Andrade e Antônio Lopes, responsáveis pelos cuidados da criança, foram localizados pela polícia na zona rural de Carnaíba.

⚠ População revoltada

Ao chegarem à delegacia, populares retiraram Antônio Lopes da viatura e o lincharam violentamente antes que os policiais conseguissem protegê-lo. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

📢 Caso gera comoção

‌



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma multidão nas ruas, indignada com o crime. O caso segue sob investigação para esclarecer todas as circunstâncias da morte do menino Arthur.

#Justiça #Violência #Pernambuco #Polícia #Crime #shorts

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.