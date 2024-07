Casal se emociona ao reencontrar mulher que salvou filha de queda do terceiro andar de prédio

Aclr |Do canal Hora do Faro no YouTube

Pais de quatro filhos, Bárbara e Erasmo viveram um momento tenso na vida. Dois anos atrás, a filha autista do casal caiu do terceiro andar do prédio onde a família morava. Mas, o que poderia ter sido uma tragédia foi marcado por um sentimento de gratidão. No palco do Hora do Faro deste domingo (23), o casal se emocionou ao reencontrar Thallyta, a mulher que não exitou em salvar a criança. Acompanhe!

