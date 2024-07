Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Casal expõe e humilha a filha com paralisia cerebral para ganhar dinheiro na internet

Alto contraste

A+

A-

O Domingo Espetacular acompanhou com exclusividade a saída de Igor Viana da delegacia onde ele prestou depoimento. O influenciar digital tem 24 anos e está sendo acusado de explorar a filha com paralisia cerebral para ganhar dinheiro na internet. Os vídeos nas redes sociais, em que a menina é humilhada e xingada, agora viraram caso de polícia. De acordo com a polícia, Igor e a mãe da criança, Ana, são investigados por pelo menos quatro crimes: maus tratos, desvio de dinheiro, estelionato e constrangimento de menor.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/DomEspetacular

Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.