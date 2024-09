Casal é preso suspeito de dopar macacos para vendê-los em feiras clandestinas Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 10/09/2024 - 21h06 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h13 ) ‌



Ainda no Rio de Janeiro, um casal foi preso suspeito de dopar macacos para capturá-los e vendê-los em feiras clandestinas. O flagrante aconteceu no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Os animais dopados chegavam a cair das árvores. Segundo a investigação, a dupla misturava remédios calmantes com bananas que eram oferecidas aos macacos. Eles foram abordados por agentes do parque que acionaram a polícia e vão responder por crimes contra o meio ambiente. As investigações continuam para identificar outros integrantes do esquema ilegal.

