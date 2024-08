Casal é preso por tráfico de drogas em Passos | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/08/2024 - 15h27 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h49 ) ‌



Na madrugada de hoje, durante uma ronda de rotina pelo bairro Novo Horizonte, em Passos, a Polícia Militar abordou um casal em atitude suspeita dentro de um bar. O homem, de 28 anos, e a mulher, de 25, foram flagrados com drogas ilícitas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram em posse do casal 12 pedras de crack e 16 pinos de cocaína. Diante da suspeita de que o entorpecente poderia ser proveniente de um local maior, as equipes policiais se dirigiram à residência do casal.

No imóvel, foram apreendidos diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas, como três sacolas com dinheiro, um invólucro com 50 gramas de cocaína, 80 pedras de crack, seis pinos de cocaína, dois celulares, uma máquina de cartão de crédito e três cadernos com anotações referentes à venda de drogas.

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Passos #tráfico #drogas

