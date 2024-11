Casal é preso em Carmo do Paranaíba após violência doméstica e resistência à prisão Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/10/2024 - 13h48 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h44 ) twitter

A Polícia Militar prendeu um casal em Carmo do Paranaíba após uma ocorrência de violência doméstica. Na noite de ontem, no bairro Niterói, os policiais foram acionados para atender uma mulher de 34 anos que havia sido agredida pelo marido de 50 anos. No entanto, ao tentar prender o agressor, a situação se complicou: a mulher passou a atacar os policiais na tentativa de impedir a prisão do esposo, resultando na detenção de ambos.

O casal foi levado para a delegacia em Patos de Minas, onde as devidas providências foram tomadas. O caso exemplifica um cenário complexo de violência doméstica que exigiu a intervenção policial.

