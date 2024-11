Casal é preso após morte do filho de 53 dias com hematomas e fraturas, em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 08/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h29 ) twitter

A Polícia Civil prendeu nesta semana os pais de um bebê de apenas 53 dias suspeitos da morte da criança, no último dia 27 de outubro, no Parque Vicente Leporace, em Franca. O pintor Paulo Ricardo Borges Bernardo, de 22 anos, e a mulher dele, Thalita Ariel Freitas de Camargos, de 25 anos, foram presos na última terça (5). Segundo a Polícia, Micael Benício Freitas Bernardo teve uma parada cardíaca, estava com hematomas pelo corpo e morreu pouco depois de dar entrada no hospital; os laudos do Instituto Médico Legal (IML) constataram que o bebê sofreu múltiplas fraturas.

