Casal é preso após assaltar supermercado em Uberlândia e ser flagrado por câmeras

Um jovem de 22 anos foi preso e uma adolescente de 16 apreendida em Uberlândia após roubo a um supermercado no bairro Dona Zulmira. Segundo a polícia, o casal foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que registraram o momento do crime.

A equipe policial, após receber a descrição dos suspeitos, iniciou a busca e encontrou os dois a poucos metros do supermercado, ambos molhados e aparentando terem tentado fugir pelas margens do rio Uberabinha, onde acabaram caindo durante a tentativa de fuga.

Durante a abordagem, a polícia encontrou com os suspeitos um facão, uma bolsa com dinheiro e um celular. As características fornecidas pelas vítimas, aliadas aos itens encontrados, levaram à detenção do rapaz e à apreensão da adolescente, que foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.

