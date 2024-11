Casal é encontrado morto em fazenda de Cascalho Rico | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/10/2024 - 14h36 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal foi encontrado morto na zona rural de Cascalho Rico neste fim de semana. As vítimas moravam no local e apresentavam diversos ferimentos de faca.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um amigo do casal, ao visitar a propriedade, se deparou com a cena do crime. Os corpos estavam dentro da casa e não havia sinais de arrombamento.

Ainda, segundo as informações prévias da polícia, o suspeito do duplo homicídio possivelmente já conhecia o lugar e as vítimas. Houve luta corporal, uma vez que uma das vítimas sofreu facadas também nas mãos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=CODZI_u-f0U

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=TGuRw2sF-qQ

👉 https://www.youtube.com/watch?v=JYXTf-iCLMw

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.